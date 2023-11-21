قطر ستعلنها.. حماس تعلن موعد البدء في الهدنة الإنسانية ضمن صفقة الأسرى

قال القيادي في حركة حماس هشام قاسم، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية، إن الإعلان عن هدنة إنسانية في غزة سيكون قريبا.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن المسؤوليين في قطر هم من سيعلنون عن تفاصيل الصفقة التي تمت مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

كما أوضح موقع أكسيوس، أن صفقة تحرير الأسري، ستشمل إطلاق إسرائيل سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين محتجزين لديها، مقابل كل رهينة إسرائيلية تطلقها حماس.

وفي المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من مرحلتين، من المتوقع أن تطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا معظمهم مزدوجو الجنسية محتجزين في غزة، بينما تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والقاصرين.

وقال أحد المصادر لموقع أكسيوس، إن إطلاق سراح الأسري والسجناء في المرحلة الأولى من الصفقة سيتم خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار في غزة.