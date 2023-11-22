لأول مرة منذ سنوات.. توافق ودعم وتضامن 100٪ لقضية داخل مجلس النواب

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب شهد حضور رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في المجلس التشريعي وموقفه الرافض للتهجير ولتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مسلم خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لأول مرة منذ سنوات نجد توافق تام ودعم كامل وتضامن ١٠٠٪ وهو مالم يحدث في قضية من قبل وموقف ثابت ورفض تام للتهجير وتأييد تام للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته.

وأوضح أن هذه دلالة واضحة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي لمصر فالكل يلتف حول القيادة السياسية التي أعلنت من اليوم الأول رفض التهجير ، لافتا إلي أنه لأول مرة نشهد تهديد لأوروبا من مجلس النواب.

وأشار إلى أن مصر تتحمل الكثير من الضغوط وأنها بوضعها الاقتصادي تتحمل ٨٠ ٪ من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والعالم كله يتحمل ٢٠ ٪ فضلا عن الجهد الذي تبذله مصر للتوفيق بين حماس والاحتلال للوصول إلي هدنة.