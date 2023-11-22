عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة منذ سنوات.. توافق ودعم وتضامن 100٪ لقضية داخل مجلس النواب

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب شهد حضور رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في المجلس التشريعي وموقفه الرافض للتهجير  ولتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مسلم خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لأول مرة منذ سنوات نجد توافق تام ودعم كامل وتضامن ١٠٠٪ وهو مالم يحدث في قضية من قبل وموقف ثابت ورفض تام للتهجير وتأييد تام للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته.

وأوضح أن هذه دلالة واضحة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي لمصر فالكل يلتف حول القيادة السياسية التي أعلنت من اليوم الأول رفض التهجير ، لافتا إلي أنه لأول مرة نشهد تهديد لأوروبا من مجلس النواب.

وأشار إلى أن مصر تتحمل الكثير من الضغوط وأنها بوضعها الاقتصادي تتحمل ٨٠ ٪ من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والعالم كله يتحمل ٢٠ ٪ فضلا عن الجهد الذي تبذله مصر للتوفيق بين حماس والاحتلال للوصول إلي هدنة.

مجلس النواب القضية الفلسطينية السيسي التهجير مصر حماس الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية التخلص من السحر نهائيا.. 16 كلمة لا يقدر عليها ساحر ولا جان

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

مثمنة وساطة مصر وجهودها.. قطر تعلق على صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

طالب بعودة الأمريكيين الأسرى.. بايدن يعلق على اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

تفاصيل جديدة حول عقد الشناوي مع الأهلى

بقوة 6.2 درجة.. زلزال شديد يضرب إندونيسيا

أوائل شهر رمضان المبارك.. قصة إشهار ليلى مراد إسلامها؟

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. زوجة أحمد السقا تستعرض أناقتها | شاهد

طريقة عمل مندي الفراخ| أحلى من المحلات

السجن والغرامة.. سيدة تثير الجدل بسبب كعكة

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ