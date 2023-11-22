عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم كلاً من منتخبات مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

وتصدر المنتخب المصري، المجموعة، برصيد 6 نقاط بعد الفوز بسداسية على حساب جيبوتي وثنائية على منتخب سيراليون، وحل منتخب بوركينا فاسو ثانيا بعد فوزه على منتخب إثيوبيا بثلاثية نظيفة وتعادله في المباراة الأولى مع غينيا بيساو ليصبح رصيده 4 نقاط، وحل ثالثا منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط بعد تعادله في المباراة الأولى مع بوركينا فاسو وفوزه في الثانية على منتخب جيبوتي بهدف نظيف، وحلّت سيراليون رابعا برصيد نقطة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام إثيوبيا وهزيمته امام مصر بثنائية نظيفة في الثانية، وحلت إثيوبيا خامسًا بنقطة واحدة بعد تعادلها في المباراة الأولى أمام سيراليون وهزيمتها في الثانية أمام بوكرينا فاسو، وجاء منتخب جيبوتي سادسًا في المركز الأخير دون نقاط.

كأس العالم 2026 كأس العالم مصر بوركينا فاسو غينيا بيساو اثيوبيا سيراليون جيبوتي المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يتغلب على الأهلى في نصف نهائي دوري المرتبط للسلة

الجزيرة يتغلب على الزمالك في دوري المرتبط للسلة

الكويت يعبر أفغانستان برباعية نظيفة في تصفيات المونديال وكأس آسيا

هل يلحق على معلول بلقاء ميدياما الغاني| إعرف الحكاية؟

تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

توجو تفرض التعادل السلبي على السنغال في تصفيات المونديال

طائرة الأهلي تتفوق على بتروجيت 3-0 في الدوري الممتاز

بنتيجة 28-25.. يد الأهلي تتفوق على طلائع الجيش بالدوري

ترشيحاتنا

نائب رئيس مجلس الدولة: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب تعيد البشرية لشريعة الغاب

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر توقف الحرب في غزة خلال ساعات

مفيش ميسي ورونالدو.. إنتر ميامي يصدم الجميع بسبب مباراة الرقصة الأخيرة

أبو العينين يكشف من واشنطن جذور القضية الفلسطينية: الازمة الحالية لم تبدأ فى 7 أكتوبر.. والاحتلال والحصار والاستيطان هي السبب الحقيقي للصراع

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلت سمين وغنت في فرح شعبي.. شمس الكويتية تزور السيد البدوي في الغربية

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ