ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم كلاً من منتخبات مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

وتصدر المنتخب المصري، المجموعة، برصيد 6 نقاط بعد الفوز بسداسية على حساب جيبوتي وثنائية على منتخب سيراليون، وحل منتخب بوركينا فاسو ثانيا بعد فوزه على منتخب إثيوبيا بثلاثية نظيفة وتعادله في المباراة الأولى مع غينيا بيساو ليصبح رصيده 4 نقاط، وحل ثالثا منتخب غينيا بيساو برصيد 4 نقاط بعد تعادله في المباراة الأولى مع بوركينا فاسو وفوزه في الثانية على منتخب جيبوتي بهدف نظيف، وحلّت سيراليون رابعا برصيد نقطة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام إثيوبيا وهزيمته امام مصر بثنائية نظيفة في الثانية، وحلت إثيوبيا خامسًا بنقطة واحدة بعد تعادلها في المباراة الأولى أمام سيراليون وهزيمتها في الثانية أمام بوكرينا فاسو، وجاء منتخب جيبوتي سادسًا في المركز الأخير دون نقاط.