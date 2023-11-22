للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يخطط للسفر إلى الكيان الصهيوني مطلع الأسبوع المقبل.

وحسب الموقع الأمريكي، يعتزم بلينكن السفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين حول الحرب في غزة، حسبما صرح مصدران مطلعان على الرحلة.

وستكون هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر. ويمكن أن تتم الزيارة وسط تنفيذ صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والتي من المتوقع أن تتضمن هدنة إنسانية لعدة أيام.

وذكرت المصادر أن رحلة بلينكن إلى المنطقة لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل ولكن من المتوقع أن تتم بعد عيد الشكر وقبل مشاركته في قمة وزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر التعليق.

وعقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعًا يوم الثلاثاء للتصويت على إبرام صفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنه تم إبلاغ الوزراء الإسرائيليين الذين شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء بأن عملية إطلاق سراح الرهائن الأولى قد تتم يوم الخميس.