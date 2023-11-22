"صاحبة السعادة" يقدم مجموعة من الابتهالات تقشعر لها الأبدان|فيديو

قدمت الإعلامية إسعاد يونس حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، بعرض مجموعة من الابتهالات يقشعر لها الأبدان.



واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة اليوم عدد من المنشدين والمبتهلين، منهم الشيخ شعبان عبد المجيد، والمنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي.



وقدم الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان ابتهال بعنوان :"يا قدس رب السماء الآن يسمعونا إن الجراح بباب القدس تبكينا"



وبدوره أبدع المنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي، ابتهال في حب الرسول الكريم، قائلاً:"سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرفة بنور بهاك، قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل".