عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"صاحبة السعادة" يقدم مجموعة من الابتهالات تقشعر لها الأبدان|فيديو

الإعلامية إسعاد يونس
الإعلامية إسعاد يونس

قدمت الإعلامية إسعاد يونس حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، بعرض مجموعة من الابتهالات يقشعر لها الأبدان.


واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة اليوم عدد من المنشدين والمبتهلين، منهم الشيخ شعبان عبد المجيد، والمنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي.


وقدم  الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان ابتهال بعنوان :"يا قدس رب السماء الآن يسمعونا إن الجراح بباب القدس تبكينا"


وبدوره أبدع المنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي، ابتهال في حب الرسول الكريم، قائلاً:"سيدي يا رسول الله أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرفة بنور بهاك، قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل".

 

الابتهالات صاحبة السعادة اسعاد يونس المنشدين المبتهلين قدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

أبو العينين من واشنطن: مفيش تهجير ومصر لن تقبل التفاوض على سيناء

مسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على محطة إرسال جنوب لبنان | تفاصيل

أقوى دعاء ضد العين والحسد والسحر قاله النبي فحفظه الله..فرصة عظيمة لإغتنامه

شكوى ضد الإسماعيلي من مدربه السابق.. اعرف السبب

مخاوف من مجـ.زرة جديدة.. الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

رئيس اتحاد المصارعة يتقدم باستقالته لظروف خاصة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

أندريه جيد.. كاتب فرنسي ظهر رونقه بعد وفاته ما قصته؟

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ