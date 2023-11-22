وكيل أوسوريو يكشف لأول مرة تفاصيل رحيل مدرب الزمالك السابق

قال محمد حبشي وكيل أوسوريو مدرب الزمالك السابق، ان أوسوريو تنازل عن جزء كبير من مستحقاته من نادي الزمالك لإنهاء العلاقة مع النادي بشكل ودي .

واضاف محمد حبشي وكيل أوسوريو مدرب الزمالك السابق لـ برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى ، ان أوسوريو له فلسفة خاصة في عمله مع نادي الزمالك، وكان الاتفاق معه وجود صفقات جديدة قبل الموسم الجديد، خصوصا وأنه طلب لاعبين محددين في مراكز محددة، وكان هذا الاتفاق مع نادي الزمالك في البداية .

واوضح حبشى أوسوريو كان يرى أن هناك لاعبين يمكنهم التطور مع الزمالك ونجح في هذا الأمر مع بعض اللاعبين.

واكد حبشي ان أوسوريو تلقى عروضا كثيرة من أمريكا الجنوبية والمنطقة العربية خلال فترة وجوده في الزمالك لكنه كان يريد تحقيق إنجاز معه النادي .

وتابع أوسوريو حين تعاقد مع الزمالك تنازل عن جزء كبير من أخر راتب كان يحصل عليه ، و كان يريد التواجد في مصر والمنطقة وصنع اسمه له في المنطقة العربية .

واختتم تحدثت مع الزمالك عقب إنهاء العلاقة مع أوسوريو حول البحث عن مدرب جديد للنادي، و تجربة مارتن يول مع الأهلي ظُلمت وهو من اختار علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد الشناوي للانضمام إلى الأهلي .