مساعد وزير الخارجية الأسبق: يُفضل تأجيل الحديث عن حل الدولتين بالظروف الحالية

صرح السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلا: "اقتربنا من احتمال إعلان كبير عن صفقة لإطلاق سراح مجموعة من الرهائن لدى حماس و فصائل فلسطينية أخرى مقابل الافراج عن سيدات و أطفال من فلسطين في المعتقلات الإسرائيلية".

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة ETC، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن أن الصفقة وشيكة، منوها إلى أن الصفقة إذا تمت فهي تشمل 50 رهينة لدى حماس و الفصائل الفلسطينية سيتم الإفراج عن 10 كل يوم لمدة 5 أيام، و سيكون هناك هدنة خلال هذه الأيام، و بشرط ألا تحلق الطائرات الإسرائيلية المسيرة لمدة 6 ساعات كل يوم في سماء قطاع غزة.

ولفت، إلى أن هذا الاتفاق جاء عن طريق اتصالات أمريكية مصرية قطرية إسرائيلية مع قيادات حماس، معقبا: "أعتقد في ظل الظروف الحالية، من المفضل تأجيل الحديث عن حل الدولتين، لأن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري و مستدام و انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن في غزة و عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال".

وأوضح، أنه إذا تم ذلك يتم انعقاد الاتفاق على المرحلة الانتقالية، و هي مرحلة هامة لمعرفة من سيدير قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.

لا عودة لحماس لإدارة غزة

وتابع، أن الولايات المتحدة الامريكية قد صرحت على لسان رئيسها جو بايدن، بأنه لا عودة لحماس لإدارة قطاع غزة، و في نفس الوقت لا عودة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.