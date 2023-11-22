عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: يُفضل تأجيل الحديث عن حل الدولتين بالظروف الحالية

صدى البلد

صرح السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قائلا: "اقتربنا من احتمال إعلان كبير عن صفقة لإطلاق سراح مجموعة من الرهائن لدى حماس و فصائل فلسطينية أخرى مقابل الافراج عن سيدات و أطفال من فلسطين في المعتقلات الإسرائيلية".

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلته ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة ETC، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن أن الصفقة وشيكة، منوها إلى أن الصفقة إذا تمت فهي تشمل 50 رهينة لدى حماس و الفصائل الفلسطينية سيتم الإفراج عن 10 كل يوم لمدة 5 أيام، و سيكون هناك هدنة خلال هذه الأيام، و بشرط ألا تحلق الطائرات الإسرائيلية المسيرة لمدة 6 ساعات كل يوم في سماء قطاع غزة.

ولفت، إلى أن هذا الاتفاق جاء عن طريق اتصالات أمريكية مصرية قطرية إسرائيلية مع قيادات حماس، معقبا: "أعتقد في ظل الظروف الحالية، من المفضل تأجيل الحديث عن حل الدولتين، لأن الأولوية هي التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري و مستدام و انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن في غزة و عودة النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال".

وأوضح، أنه إذا تم ذلك يتم انعقاد الاتفاق على المرحلة الانتقالية، و هي مرحلة هامة لمعرفة من سيدير قطاع غزة خلال المرحلة الحالية.  

لا عودة لحماس لإدارة غزة

وتابع، أن الولايات المتحدة الامريكية قد صرحت على لسان رئيسها جو بايدن، بأنه لا عودة لحماس لإدارة قطاع غزة، و في نفس الوقت لا عودة إلى الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

حسن هريدي حماس فلسطين الإسرائيلية قطاع غزة اتصالات أمريكية حل الدولتين النازحين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ترشيحاتنا

حكومة الاحتلال تصادق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

خلاف بين جانتس وسموتريتش بسبب المصادقة على صفقة الأسرى

شغب جماهيري.. انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بعد تأخرها نصف ساعة

غير ملتزم ودماغه مش معاه.. «أحد» السعودي يكشف كواليس مثيرة لضم فتوح

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول إقليم شمال إفريقيا في عدد السكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل كيك بدون بيض

للمرة الأولى|الجمهور المصري يتخلى عن صلاح في جلوب سوكر..الأرقام تكشف والفرعون يخسر

زوجة تامر عاشور تبهر مُتابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ