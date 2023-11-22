تحرير 22 محضرا متنوعا ضد أصحاب المخابز المخالفة في بيلا

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم، الأربعاء، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 22 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 16 محضراً للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.