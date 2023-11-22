عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 22 محضرا متنوعا ضد أصحاب المخابز المخالفة في بيلا

مخابز
مخابز

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم، الأربعاء، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا.

محافظ كفر الشيخ يسلم أجهزة عرائس لـ 10 مقبلات على الزواج.. صور

بعد توقف لمدة يومين.. استئناف أنشطة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 22 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 16 محضراً للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أصحاب المخابز البلدية أصحاب المخابز الحملات التموينية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوحده المحلية المكاتب التموينية تكثيف الحملات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يسلم أجهزة عرائس لـ 10 مقبلات على الزواج.. صور

«الدراما الإذاعية والتليفزيونية» كتاب جديد للدكتورة إيمان حلمي سلامة

بعد توقف لمدة يومين.. استئناف أنشطة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا

مصرع شخصين في مشاجرة بين 5 أشقاء على الميراث بكفر الشيخ

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مركز كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة على النظافة ورفع الإشغالات.. صور

برلمانية تطالب بتخفيض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

بعد الإعلان عن هدنة غزة.. وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة إقليمية من لبنان

صفقة تحرير الرهائن ونهاية نتنياهو.. الحكاية كاملة لانتصار المقاومة الفلسطينية

الإجابة مصر| العالم يرحب بهدنة غزة ويشكر الوسطاء.. والسيسي يعد بمواصلة الجهود لتحقيق العدالة| تفاصيل

إمام محمدين يهاجم وائل رياض: منتخب الشباب محتاج مدربا أكبر وأقوى منك

أمير هشام: أحمد فتوح يثير الجدل برسالة غير مباشرة باقترابه من التتش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ