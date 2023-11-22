نائب بمستقبل وطن: نبعث من الإسكندرية برسالة حب وتأييد للرئيس السيسي

قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تعد ولا تحصى سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني حيث نجحت الدولة في اجتثاث جذور الإرهاب، بالإضافة إلى السياسية الخارجية المتزنة التي جعلت مصر محور الشرق الأوسط.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المدينة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة.

وأضاف عابد أننا نبعث من هنا برسالة حب وشكر وتأييد لكل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تتعلق بالأمن القومي والأراضي المصرية.