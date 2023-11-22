وفد الإسكندرية يناقش استعدادات الحملة الانتخابية الرئاسية للدكتور عبد السند يمامة

عقد حزب الوفد بالإسكندرية ،برئاسة النائب سعيد اسماعيل ضيف الله رئيس اللجنة و السيد سعيد سكرتير عام اللجنة، اجتماع لأعضاء الحزب ، لمناقشة الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامه مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية.

وتطرق الاجتماع لكثير من النقاط الخاصة لإدارة الحملة وتحدث الحضور من أعضاء وقيادات الحزب ،حيث طرح العديد من الأفكار والتى سيتم العمل عليها بالحملة وتقسيم المحافظة لعدد من القطاعات يتم عمل غرف عمليات بها برئاسة الغرفة المركزية بالمقر الرئيسى بشارع النبى دانيال بمحطة الرمل وسيتم فتح مقرات الحزب أمام الجماهير والراغبين بالانضمام للحملة.

حضر اللقاء احمد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و خالد عيد نائب رئيس اللجنة.