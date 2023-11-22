عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد الإسكندرية يناقش استعدادات الحملة الانتخابية الرئاسية للدكتور عبد السند يمامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد حزب الوفد بالإسكندرية ،برئاسة النائب سعيد اسماعيل ضيف الله رئيس اللجنة و السيد سعيد سكرتير عام اللجنة، اجتماع لأعضاء الحزب ، لمناقشة الاستعدادات للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامه مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية.

وتطرق الاجتماع لكثير من النقاط الخاصة لإدارة الحملة وتحدث الحضور من أعضاء وقيادات الحزب ،حيث  طرح العديد من الأفكار والتى سيتم العمل عليها بالحملة وتقسيم المحافظة لعدد من القطاعات يتم عمل غرف عمليات بها برئاسة الغرفة المركزية بالمقر الرئيسى بشارع النبى دانيال بمحطة الرمل وسيتم فتح مقرات الحزب أمام الجماهير والراغبين بالانضمام للحملة.

حضر اللقاء احمد الشريف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و خالد عيد نائب رئيس اللجنة.

 

e628edf9-ed49-402e-8312-0b796c9d261d
e628edf9-ed49-402e-8312-0b796c9d261d
1ca45d92-1be9-4f2b-91bb-72044c68721d
1ca45d92-1be9-4f2b-91bb-72044c68721d
1ceb8d56-1b1c-4fdc-930a-2864b3700883
1ceb8d56-1b1c-4fdc-930a-2864b3700883
3877d39f-b3e7-4d8f-ab8e-c96b08c91172
3877d39f-b3e7-4d8f-ab8e-c96b08c91172
حزب الوفد الاسكندرية مرشح حزب الوفد رئاسة الجمهورية عبد السند يمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نتنياهو يكشف بندًا جديدًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

موضوعات متعلقة

حملة مواطن تشارك في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

ندوة للتوعية بأهمية الانتخابات الرئاسية| رئيس تحرير "أ ش أ": ضمانات متعددة لنزاهتها.. والمشاركة الإيجابية "مسئولية وطنية"

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

أمريكا تشكر مصر على دورها في اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

روسيا تتسلم سلاحا جديدا دقيقا في الضربات

نجحت الوساطة والجهود مستمرة لتحقيق العدالة .. أول تعليق من الرئيس السيسي على الهدنة في غزة

هل يجوز إخراج زكاة مالي للمستشفيات.. أمين الفتوى يجيب

وكيل أوسوريو يكشف لأول مرة تفاصيل رحيل مدرب الزمالك السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ