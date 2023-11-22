الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

كورونا تطل من جديد .. قالت منظمة الصحة العالمية إن كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديدا مع انتشار متحور جديد من فيروس كورونا المسبب للوباء بشكل مطرد في أنحاء العالم.

وأكدت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، الثلاثاء، أن الفيروس “سارس-كوف-2 ”، ينتشر في كل بلد في الوقت الحالي ولا يزال يشكل تهديدا.

وأضافت ماريا فان كيرخوف، خلال نقاش على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة: "علينا أن نبقى يقظين لأن الفيروس ينتشر ويتطور ويتغير".

متحورات جديدة تثير القلق



حاليا هناك ثلاث متحورات جديدة تثير القلق (XBB.1.5 و XXB.1.16 و EG.5) وست متحورات قيد المراقبة، من دون أن تبلغ مستوى إثارة القلق

ولمتابعة المزيد حول آخر تطورات متحور كورونا الجديد .. تابع الفيديو جراف التالي: