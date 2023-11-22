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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلوى عثمان تنضم إلى فريق عمل "حق عرب"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تعاقدت الفنانة سلوي عثمان على المشاركة في مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ، في أولي بطولاته المنفردة . 

 

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

 

أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني"

 

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم "الإسكندراني".

 

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يحوز إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل؛ بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله، مضيفا: "اللي ربنا صارفله من حبه؛ هيحبب فيه خلقه.. ولو أنا عندي جماهيرية؛ يبقى عشان أنا راضي ربنا".

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فيلم الإسكندراني

 

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف؛ بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 في تقديم شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.

وجاء تعاقد أحمد العوضي؛ ليكون هذا الفيلم هو البطولة الأولى له في السينما المصرية، مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله، فيلم كارما، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل سره الباتع.

 

ويشارك أحمد العوضي في بطولة فيلم الإسكندراني، كلا من “زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، انتصار، خالد سرحان، محمد رضوان” وآخرين.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي الفنانة سلوى عثمان المخرج خالد يوسف الوصفة السحرية سلوي عثمان

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