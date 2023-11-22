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ماذا حدث في القرية الذكية؟| القصة الكاملة لواقعة تسريب الغاز.. إخلاء الموظفين و19 حالة إصابة.. تفاصيل

صدى البلد

القرية الذكية.. حالة من ذعر أصابت موظفي القرية الذكية، وذلك عقب انتشار رائحة كريهة داخل القرية مع تردد أنباء عن انفجار وتسرب غاز بها واخلاء جميع الموظفين منها.

وكشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة لحالة الذعر التي أصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد أنباء عن انفجار وتسرب غاز بها واخلاء جميع الموظفين منها. 

بلاغات تسريب الغاز

وشرحت التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إنه عقب رصد مديرية أمن الجيزة لحالة الذعر بين الموظفين في عدد من المؤسسات وتلقي بلاغات بانبعاث رائحة كريهة تحركت قوة أمنية من مباحث مركز كرداسة لفحص ملابسات البلاغ وتبين أن شركة للغاز خلف القرية الذكية وخارج نطاقها تجري صيانة دورية للتانكات الضخمة الخاصة بالغاز فانبعث منها تلك الرائحة. 

والتقت قوات الأمن مع صاحب مصنع الغاز الذي أكد على عدم حدوث انفجار أو تسريب وأن تلك الرائحة نتيجة عمل صيانة التانكات. 


لا وجود لتسريب الغاز وهذه حقيقة الرائحة

وأكدت شركة غاز مصر، أنه لا وجود لتسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها، والرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

وأكد المهندس وائل جويد رئيس الشركة أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز بالمنطقة مؤمنة تماماً وتعمل بكامل كفاءتها وليس هناك أي تسريب غاز.

سبب انتشار الرائحة بالقرية الذكية

 وقال مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة «غاز مصر»، في أقواله لجهات التحقيق، بأن التسريب حدث إثر أعمال صيانة ببعض التنكات، والرائحة بدأت في الاختفاء عقب نحو ساعة على الأكثر.

وتابع أنه ما رُصد من بلاغات يؤكد انتشارها من أبورواش حيث مصدر الشركة إلى القرية الذكية حتى مدينة الشيخ زايد، ووجهنا المواطنين بالاطمئنان والجلوس في الأماكن المفتوحة وبعد وقت قصير ستعود الأحوال إلى طبيعتها.

وعقب إخطار نيابة شمال الجيزة، بالواقعة وجه المحامى العام بتشكيل فريق من النيابات المختصة للانتقال إلى المصابين في المستشفيات وسماع إفادتهم، فضلًا عن العاملين بالقرية الذكية واستدعاء المسؤولين بشركة «غاز مصر» مع طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

نقل 19 مصابا لمستشفى الشيخ زايد

وأعلن مصدر طبي، استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق،  وحالتهم العامة مستقرة وجاري المتابعة.

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حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

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