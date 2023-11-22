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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الهدنة|وزير الخارجية الإيراني في لبنان: الشعب الفلسطيني من سيقرر مصير غزة

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن المقاومة الفلسطينية أمضت 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة، وأثبتت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين.

وأشار عبداللهيان، إلى أنه سيتشاور مع المسؤولين اللبنانيين بشأن كيفية تحقيق الأمن في المنطقة.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، جولة إقليمية بعد الإعلان عن هدنة لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس، وفقا لما ذكرته وكالة نورنيوز التابعة لأعلى هيئة أمنية إيرانية يوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة الايرانية أنه "تتماشى الزيارة مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة، ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب المضطهد في غزة".

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