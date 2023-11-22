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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبد الحميد الدبيبة يشيد بالوساطة المصرية في اتفاق الهدنة الإنسانية بغزة

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

رحب رئيس وزراء الحكومة الليبية المتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدبيبة في بيان له عبر صفحته على منصة إكس: "أشيد بالجهود القطرية والمصرية من أجل الوصول لاتفاق هدنة في غزة، لعلها تسهم في تخفيف المعاناة الكبرى التي يعيشها أهلنا في القطاع المحاصر، وإنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة".

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

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