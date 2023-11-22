ملتقى تحديث الصناعة و«مستثمرى بنى سويف» يناقش سبل تنمية الصناعات الغذائية

أكد المحاسب عصام محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، أن مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف يلعب دورا ملموسا فى دعم المستثمرين فى القطاع الصناعى بمحافظة بنى سويف، وأن الجمعية لا تدخر جهدا فى سبيل دعم كل الصناع فى بنى سويف، الذين يحتاجون دوما إلى المزيد من الدعم، خصوصا مع تعاظم التحديات التى يواجهها المستثمر الصناعى.

وقال عصام سليمان، خلال ملتقى مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية لتنمية مصانع قطاع الصناعات الغذائية وقطاعى التعبئة والتغليف والكيميائى المرتبط بالصناعات الغذائية، بحضور أشرف يوسف، مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، وإليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة، وحسام أبو طالب، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة هبة سيد، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونورهان العنانى، الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، ومحمد عبد القادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، إن الفاعلين فى هذا القطاع بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم والمساندة من قبل مؤسسات مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الغذائية بما يسهم فى تعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية والصادرات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة اشتركت الجمعية ومركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف فى تنظيم عدد من الفاعليات الهامة التى تهدف فى مجملها إلى زيادة قدرات القطاع الصناعى بما يدفع فى اتجاه تحسين إنتاجية المصانع فى مختلف قطاعات الإنتاج مع زيادة القدرات التنافسية لهذا الإنتاج، بما يعمق الإنتاج المحلى ويزيد مساهمة هذه الصناعات فى الصادرات.

فيما أكد أشرف يوسف، مدير مركز تحديث الصناعة فرع بنى سويف، أن المركز وجمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية يقومان على إزالة المعوقات والمشاكل التى يواجهها المستثمرون والمصنعون، ويعمل فى إطار ذلك على التواصل مع العملاء من خلال اللقاءات المباشرة أو عن طريق جمعيات المستثمرين، ومنها جمعية مستثمرى مناطق بنى سويف الصناعية، مشيرا إلى أن من التحديات التى تواجه القطاع الصناعى القدرة على النفاذ إلى الأسواق، وأنه فى سبيل التغلب على هذا التحدى تم عقد العديد من اللقاءات لتعزيز قدرة المصنعين على الوصول إلى الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية.

فيما قالت إليزابيث كاليشيان، مدير أول قطاع الصناعات الغذائية مركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة يحرص على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالمشروعات العاملة فى قطاع الصناعات الغذائية، وذلك لأهمية الحفاظ علي مكانة القطاع الصناعي، وأن قطاع الصناعات الغذائية يسهم بنسبة 13% من الصادرات غير البترولية ويخلق نحو 7 ملايين فرصة عمل.

فيما كشف الدكتور حسام أبو طالب، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن فكرة وجود جهة معنية بسلامة الغذاء بدأت عام 2003 عندما كانت وحدة بوزارة الزراعة لسلامة الغذاء، ثم كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي هيئة حكومية خدمية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، أنشئت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هيئة سلامة الغذاء يتمثل فى توحيد الرؤية بإنشاء جهة واحدة رقابية مسئولة عن الرقابة على سلامة الغذاء.

وأكدت الدكتورة هبة سيد، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لم تتخذ إلى الآن إجراءات قانونية ضد المصانع التى لم تسجل في الهيئة للتوافق مع الاشتراطات والإدراج فى قوائم الهيئة، وأن الهيئة تعمل دوما على تشجيع الشركات على التسجيل لما يمثله ذلك من تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى إنتاجية الغذاء فى مصر، موضحة أن قائمة الاشتراطات المطلوب من المصانع التوافق معها متاحة على الموقع الإلكترونى للهيئة، وأن التوافق مع هذه الاشتراطات لا يحتاج إلى جهود استثنائية بل الأمر متاح لجميع المصانع، وأنه جار عمل إصدار جديد للاشتراطات أكثر تيسيرا على القطاع.





وقالت نورهان العنانى، الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات، إن الشركة أنشئت عام 1992 بقرار جمهوري، وذلك لتشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الأخطار التجارية وغير التجارية، التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من الشركة.

وأضافت أن الشركة تعمل بصفتها وكالة مصرية رسمية تهدف إلى دعم المصلحة الوطنية لمصر في التجارة والاستثمار بالداخل والخارج، ودعم توسع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات، ودعم مستوى الشمول المالي في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركة تعمل على استخدام الضمان لابتكار حلول للاحتياجات التمويلية سواء كانت صادرات أو واردات أو حتى تجارة مبادلات داخلية.

أما المهندس محمد عبد القادر، خبير التصدير بمركز تحديث الصناعة، فأكد أن مركز تحديث الصناعة يقوم على تقديم جملة خدمات للمستثمر الصناعى بما يسهم فى زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، حيث يوفر المركز خدمة التشبيك B2B Matchmaking مع المستوردين بالأسواق الدولية من خلال فرص تصديرية متاحة، بالإضافة إلى القيام بالتسويق لقطاع الصناعات الغذائية في الأسواق الدولية لترويج إمكانيات ومنتجات الشركات المصرية بالأسواق الدولية، ويتيح المركز فرص لتعليم المصانع كيفية إعداد بروفيل تسويقي للشركات المصرية.



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