حج السياحة 2024.. للسيدات بدون محرم لهذا السن

الحج للسيدات بدون محرم ، هو ماسمحت به ضوابط وزارة السياحة والآثار لهذا الموسم لفئة معينة وفقا للسن ، لتحدد الفئات العمرية التي تستحق أن تحج للموسم الحالي والتي تنظمها شركات السياحة المصرية وفقا لبرامج الحج المختلفة من الحج السياحي و البري و الاقتصادي.



الحج للسيدات بدون محرم أصبح يمكن تنفيذه من قبل شركات السياحة وفقا لضوابط الحج السياحي 2024 ، و التي أعلنت أسعارها وضوابطها لخروج موسم الحج هذا العام على أكمل وجه تيسيرا على الحجاج و الشركات السياحية .



الحج للسيدات بدون محرم لهذا السن



وحددت وزارة السياحة والآثار الحج للسيدات بدون محرم لمن هم أكبر من 25 عاما ، على أن تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعد استخراج جواز سفر أخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظرا لارتباط التأشيرة بجواز السفر.



يذكر أن حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا 450 ألف جنيه ، وحددت له عدد تأشيرات 4000 تأشيرة تقارب 17% من حجم تأشيرات الحج للسياحة .



كما حددت الضوابط أسعار الحج السياحي 2024 للبرنامج الخمسة نجوم صف ثان من 250 مترا إلى 1250 متر بقيمة 390000 الف جنيه ، وينطبق هذا أيضا على الحج للسيدات بدون محرم .

الحج للسيدات بدون محرم ، تنفذه شركات السياحة المصرية وينطبق عليها كافة قواعد الحج السياحي 2024 ، ولديهم الحقوق في التقديم لقرعة الحج السياحي الذى أصبح متاح لدي الشركات على مستوي الجمهورية.



فيما جاءت أسعار الحج السياحي 2024 ، للبرنامج السياحي اقتصادي طيران موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترا بقيمة 260 ألف جنيه، والاقتصادي تحسين خمسة نجوم حتى 250 مترا بقيمة 230 ألف جنيه، و الاقتصادي تحسين أربعة وخمسة نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 مترا 226 الف جنيه ، وبذلك بعدد تأشيرات 13000 ألف تأشيرة بحجم 57% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي .



و أسعار الحج السياحي 2024 لبرامج الحج البري موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بقيمة 225 الف جنيه ، وبري تحسين 5 نجوم حتي 250 مترا بقيمة 195 ألف جنيه، وبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 مترا بقيمة 191 ألف جنيه، بعدد تأِشيرات 6000 تأشيرة بحجم 26% من حصة الحج السياحي 2024 .



ونوهت الضوابط الخاصة بحج 2024 ، أن أسعار الحج السياحي 2024 ، المبينة عالية تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات السياحية التنفيذ بأسعار تقل عنها.