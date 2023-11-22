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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي صفارات إنذار في مستوطنة إيلات

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة إيلات بسبب الخوف من تسلل طائرات مسيّرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في منطقة "إيلات" بسبب بعد اختراق طائرة مسيّرة معادية.

صفارات الإنذار تدوي والدفاع الجوي يطلق الصواريخ.. ماذا يحدث في إيلات؟

بعد انفجارات إيلات.. صفارات الإنذار تدوي في عدد المواقع الإسرائيلية


ومن ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، في وقت سابق من اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي  أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.

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