دوي صفارات إنذار في مستوطنة إيلات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الأربعاء، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة إيلات بسبب الخوف من تسلل طائرات مسيّرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في منطقة "إيلات" بسبب بعد اختراق طائرة مسيّرة معادية.



ومن ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، في وقت سابق من اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.