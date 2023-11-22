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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

صدى البلد

ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا، أثناء جلسة محاكمتها في برشلونة بتهمة التهرب الضريبي وفقا للقانون الإسباني، باطلالة كلاسيكية أنيقة.

وارتدت شاكيرا ملابس كلاسيكية، اشتملت على جاكت وبنطلون وتوب باللون الوردي الفاتح ونسقت نضارة بنفس اللون.

 

جاء ظهور شاكيرا خلال محاكمتها بتهمة التهرب الضريبي حيث غَُرمت المحكمة شاكيرا مبلغ يقدر بـ 6.4 مليون جنيه إسترليني لتجنب عقوبة السجن ومحاكمة الاحتيال الضريبي. 

وقد حضرت شاكيرا شخصيا إلى محكمة برشلونة لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 14.5 مليون يورو.

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