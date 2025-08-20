أقدر أنزل مصر النهاردة .. ألفت عمر تكشف عن آخر تطورات سرقتها في باريس

كشفت الفنانة الفت عمر عن استعدادها للعودة الي مصر، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تعرضها للسرقة في فرنسا.

وقالت الفت عمر: تحيه وشكر للشركة القابضة مصر للطيران برئاسة السيد كابتن طيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة على اهتمامهم بالسؤال عليا بمجرد ماعلم بما حدث لى فى باريس الاستاذه ايمان بكر مديرة إدارة ال social media فى الشركة القابضة لمصرللطيران بالتواصل معى عن طريق رساله عالانستجرام وفعلا تواصلت معهم وغيروا التيكت انى اقدر انزل مصر انهارده بالليل بعد ما انهيت اجراءات بلاغ السرقه وتفاصيل كتيره وكاميرات ة وخلافه شكرا من القلب .

وكانت قد استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.