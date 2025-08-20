قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أقدر أنزل مصر النهاردة .. ألفت عمر تكشف عن آخر تطورات سرقتها في باريس

الف عمر
الف عمر
أحمد البهى

كشفت الفنانة الفت عمر عن استعدادها للعودة الي مصر، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد تعرضها للسرقة في فرنسا. 

وقالت الفت عمر: تحيه وشكر للشركة القابضة مصر للطيران برئاسة السيد كابتن طيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة على اهتمامهم بالسؤال عليا بمجرد ماعلم بما حدث لى فى باريس الاستاذه ايمان بكر  مديرة إدارة ال social media  فى الشركة القابضة لمصرللطيران بالتواصل معى عن طريق رساله عالانستجرام وفعلا تواصلت معهم وغيروا التيكت انى اقدر انزل مصر انهارده بالليل بعد ما انهيت اجراءات بلاغ السرقه وتفاصيل كتيره وكاميرات ة وخلافه شكرا من القلب . 

وكانت قد استغاثت الفنانة ألفت عمر، بمتابعيها على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك بعد تعرضها للسرقة في باريس.

 وكتبت: “حد يساعدنى محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لى الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت فى باريس الزفتة دى أول يوم ليا هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسى وكروت البنك كلها وخاتم ألماظ، بلد مليانة حرامية ومش دخلاها تانى”.

أعمال ألفت عمر

وكان أحدث أعمال ألفت عمر الفنية هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

الفنانة الفت عمر الفت عمر مصر

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

البابا تواضروس

اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بمدينة العلمين

اضرار النودلز السريعة

اضرار الشعرية سريعة التحضير .. مادة في النودلز تسبب التسمم فوراً

نقابة الصحفيين

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين و"شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف لأسر الصحفيين

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

