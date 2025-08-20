Wednesday يتصدر وكتالوج يلاحقه.. تعرف على الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر الآن

تصدر الموسم الجديد من مسلسل wednesday، نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة نتفلكس العالمية.

حيث أحتل العمل الذي يقوم ببطولته جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وهانتر دوهان ، جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وهالي جويل أوزمنت ، المركز الاول من أصل 10 مراكز للمسلسلات الاعلي مشاهدة في مصر.

بينما جاء في المركز الثاني من حيث نسب المشاهدة في مصر، مسلسل كتالوج، وهو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

والعمل من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

بينما جاء في المركز الثالث البرنامج التليفزيوني fit for t.v، وتلاه مسلسل in the mud ، واحتل المركز الخامس مسلسل B e yound the bar، وتلاه مسلسل موعد مع الماضي، من بطولة آسر ياسين، وتدور الأحداث في مصر حول رحلة "يحيى" (آسر ياسين) المحفوفة بالمخاطر لكشف لغز مقتل شقيقته "نادية". ومع تصاعد التوتر، تصبح جميع الشخصيات مشبوهة، ويبدأ المشاهدون في التساؤل: هل ستظهر الحقيقة أم تبقى الأسرار طي الكتمان؟.