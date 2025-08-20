قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القصة الكاملة لأزمة اختيار إيهاب فهمي لدورة مهرجان القاهرة للطفل

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
أحمد إبراهيم

حالة من الجدل الواسع أثارها مهرجان القاهرة للطفل، بعد إعلان اختياره الفنان إيهاب فهمي ليحمل اسمه الدورة الثالثة من المهرجان، وهو ما خلق حالة من الجدل الواسع وتعرض المهرجان إلى هجوم كبير بسبب انتقاد اختيارهم للفنان إيهاب فهمي. 

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة إيهاب فهمي ومهرجان القاهرة للطفل.

 بداية الأزمة 

بدأت القصة عقب إعلان مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، والذي من المفترض انطلاقه خلال شهر نوفمبر القادم، عن إطلاق اسم الفنان إيهاب فهمي على دورته الثالثة، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته البارزة في خدمة الفن والمجتمع، خاصة في الأعمال الموجهة للنشء والشباب. 

وتسبب ذلك فى انقسام الآراء حول مؤيد للقرار وبين معارض له كونهم يرون أن إيهاب فهمي لم يقدم أعمالا للطفل حتى يتم إطلاق اسمه على الدورة الجديدة من المهرجان. 

تدخل زوجة إيهاب فهمي

وتسبب هذا الهجوم فى خروج زوجة الفنان إيهاب فهمي عن صمتها لترد بقوة عبر “فيسبوك” قائلة: "والله اللي مش عاجبه إن دورة مهرجان الطفل العربي تبقى باسم إيهاب، هو حضرتك أو حضرتك خد اسم الدورة منكم؟ ولو مش عارفين التاريخ أحب أفكركم إنه قام بدوبلاج كرتون الأطفال بصوته، وده كفاية صوت علاء الدين اللي محفور في أذهاننا كلنا، ولسه آخر مسرحية للأطفال معمولة بالدوبلاج بصوته، وبعدين، هو مش فنان؟ ولا إحنا بقينا في عصر النقد لمجرد النقد والتقليل من الفنانين؟ إيهاب طول عمره محترم في كل حاجة وبيحترم جمهوره”.

وأضافت زوجة إيهاب فهمي: “جمهور السوشيال ميديا اللي بيكتب لمجرد الظهور مش هو المقياس الحقيقي”، مؤكدة أن “الجمهور الحقيقي هو جمهور الشارع”، وأن اسم إيهاب فهمي “شرف لأي حد يذكره حتى لو بالنقد”.

وأخير قالت: “شكراً على الحسنات اللي بناخدها من كلامكم اللي ملوش لازمة، وشكراً لكل إنسان فرحان لينا من قلبه”.

مسيرة إيهاب فهمي مع أعمال الأطفال

يُعد الفنان إيهاب فهمي واحدًا من الوجوه البارزة في الساحة الفنية المصرية والعربية، حيث امتدّت مسيرته لسنوات من الإبداع، فقد تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في تقديم أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية وإذاعية ومسرحية هادفة تحمل رسائل إنسانية وتربوية، من بينها مشاركته في عروض مسرح الدولة التي اهتمت بغرس القيم لدى النشء، إلى جانب أعمال درامية تناولت موضوعات الأسرة والمجتمع بروح إيجابية. 

وللأطفال نصيب في مشواره الفني، فقد قدّم شخصيات محببة في أعمال الكارتون المدبلجة مثل “بيتر بان” و”هرقل” و”علاء الدين”، كما قدّم مسلسل “كلام عيال” الذي يعزز الإبداع وروح التعاون بين الأطفال. 

وإلى جانب نشاطه الفني، يساهم فهمي من خلال نقابة المهن التمثيلية، في دعم المبادرات الفنية التي ترعى مواهب الأطفال والشباب.

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس ومؤسس المهرجان، أن اختيار النجم إيهاب فهمي ليكون حامل اسم الدورة الثالثة جاء تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته في دعم الفنون الموجهة للأطفال والشباب، مؤكدة أنه نموذج للفنان الملتزم الذي يضع رسالته الإنسانية والإبداعية في خدمة المجتمع.

إيهاب فهمي الفنان إيهاب فهمي أعمال إيهاب فهمي أفلام إيهاب فهمي مهرجان القاهرة للطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بمدينة العلمين

اضرار النودلز السريعة

اضرار الشعرية سريعة التحضير .. مادة في النودلز تسبب التسمم فوراً

نقابة الصحفيين

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين و"شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف لأسر الصحفيين

بالصور

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد