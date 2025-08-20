قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
تحمل اسم يحيى الفخراني.. 1071 فيلما و100 دولة في مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة

أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان الجامعة البريطانية لأفلام الطلبة إغلاق باب التقديم أمام الأفلام المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان التي تقام خلال الفترة من 12 وحتي 14 أكتوبر 2025 وتحمل إسم الفنان  يحيي الفخراني. 

أكد الدكتور عادل صالح عميد كلية الإتصال والإعلام   ورئيس المهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للتنافس علي جوائز المهرجان وصل إلي نحو 1071 فيلما من 100 دولة .

وقال : أن لجنة المشاهدة التي تضم نخبة من النقاد والسينمائيين بدأت في تصفية الأفلام وتوزيعها علي المسابقات  الـ6 للأفلام الروائية والوثائقية والتسجيلية والتحريك والمرأة والتأثير الإجتماعي والتجريب  ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الإسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري .

 وذكر " صالح " أن المهرجان يشهد  توسعا كبيرا في فعالياته هذا العام من خلال المسابقات والأنشطة الموازية من ندوات وورش وماستر كلاس بمشاركة لفيف من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية بهدف إكساب الطلاب خبرات سينمائية من مخرجين وكتاب ومصورين كبار  نجحوا في صنع تجارب سينمائية مميزة . 

من ناحيتها  أوضحت  الدكتورة سماح نصار مدير المهرجان  أن الدورة الجديدة  تقام تحت شعار جسر الأفاق : قصص تربطنا وتحتفل بقوة رواية القصص التي تتجاوز الحدود وإثارة التعاطف عبر الثقافات والمجتممعات والقارات 

مشيرة إلي أن هناك جهات سينمائية  عربية ودولية أبدت ترحيبا بالمشاركة في المهرجان من خلال الندوات المتخصصة في فنون صناعة الفيلم والماستر كلاس لعدد من الأسماء البارزة في المجال السينمائي  .

وكشفت  "نصار  " أن المهرجان يخصص  لأول مرة مسابقة بجوائز مالية لمشروعات تخرج طلاب  الأكاديميات والكليات والمعاهد السينمائية المتخصصة بهدف تشجيع الفائزين علي مواصلة إبداعاتهم عقب التخرج وعدم الإستسلام لظروف وأليات الإنتاج الصعبة والبحث دائما عن منصات  دعم لإبداعاتهم السينمائية  وتوفير منصة أكاديمية تساعدهم في الوصول إلى الجمهور .

