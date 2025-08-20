ماجدة خيرالله: فيلم روكي الغلابة صدمني و"أحمد وأحمد" لا يضيف لـ السقا

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى الأفلام المعروضة حاليا مؤكدة ان الموسم السينمائى الصيفي الحالي متواضع للغاية ولم يضف جديدا.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد : أرى أن الأفلام المعروضة حاليا متواضعة للغاية ولم تضف جديدا لأصحابها خاصة فيلم “روكي الغلابة” كان صدمة بالنسبة لى سواء من حيث السيناريو الذي يعاني من بعض التفاصيل أو حتي من أداء دنيا سمير غانم لم يكن جيدا.

وأضافت ماجدة خير الله : أما فيلم “أحمد وأحمد” أرى أنه لم يكن إضافة حقيقية لـ السقا وربما يكون العكس لفهمي خاصة أن السيناريو أيضا كان يعاني من بعض الأزمات.

فيلم روكي الغلابة

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم أحمد وأحمد

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.