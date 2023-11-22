بعد القصف الأمريكي .. بيان عاجل للرئاسة العراقية

ادانت رئاسة الجمهورية العراقية القصف الأميركي على منطقة جرف الصخر والذي جرى من دون علم الحكومة والأجهزة الأمنية.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان التصعيد غير مقبول وهو خرق للسيادة العراقية ومن الممكن أن يؤدي إلى تعكير الأمن والاستقرار في البلد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد قالت أن عدد من مواقعها تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى وذلك في تمام الساعة ٠٢٣٠ من فجر اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها : شملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل العراقية والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وأضافت الهيئة : وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

الحشد الشعبي : التزام كامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية

وجددت هيئة الحشد الشعبي التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته .

