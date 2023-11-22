عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد القصف الأمريكي .. بيان عاجل للرئاسة العراقية

العراق علم
العراق علم

ادانت رئاسة الجمهورية العراقية القصف الأميركي على منطقة جرف الصخر والذي جرى من دون علم الحكومة والأجهزة الأمنية.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان التصعيد غير مقبول وهو خرق للسيادة العراقية ومن الممكن أن يؤدي إلى تعكير الأمن والاستقرار في البلد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي قد قالت أن عدد من مواقعها تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و 4 جرحى وذلك في تمام الساعة ٠٢٣٠ من فجر اليوم الأربعاء. 

كتائب حزب الله في العراق: هاجمنا قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة

في كردستان العراق.. قصف للقوات الأمريكية بقاعدة الحرير

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها : شملت الاعتداءات قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل العراقية  والتي استهدفت مقاتلينا الابطال المرابطين اثناء اداء الواجب الوطني المقدس.

وأضافت الهيئة : وأننا اذ نرفع خالص التعازي الى ذوي الشهداء وسائر متعلقيهم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نؤكد ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق.

الحشد الشعبي : التزام كامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية

وجددت هيئة الحشد الشعبي التزامها الكامل والتام بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية  باعتبارها جزءا من المنظومة الأمنية والعسكرية والدفاعية للعراق ولن تتردد بالقيام بأي واجب دفاعا عن العراق وسيادته .
 

العراقية الجمهورية العراقية جرف الصخر التصعيد الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

في كردستان العراق.. قصف للقوات الأمريكية بقاعدة الحرير

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات دقيقة على منشأتين في العراق

ترشيحاتنا

السيسي: لم يعد الصمت والانتظار خيارًا إزاء ما اندلع مؤخرا من أزمات

السيسي : الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صناعة مصرية .. تصدير أول شحنة أمونيا في العالم

مودي: مجموعة دول العشرين تطالب بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ