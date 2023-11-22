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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكرم القصاص: جهود مصر منذ 7 أكتوبر أسفرت عن الهدنة بقطاع غزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفى اكرم القصاص ان الجهود المصرية على مدار الساعة منذ 7 اكتوبر اسفرت اليوم عن التوصل لهدنة انسانية بقطاع غزة.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية على كافة المستويات منها الامنى والسياسى، لافتا إلى أنه كانت هناك مؤشرات للهدنه منها زيادة امير قطر لمصر وتحركات خالد مشعل واسماعيل هنية.

وأكد اكرم القصاص أن موقف مصر كان حاسما منذ اللحظة الاولى فى العديد من الملفات منها استهداف المدنين وتهجير الشعب الفلسطينى.

تبادل الاسرى

وتابع الكاتب الصحفى، الاتفاق على تبادل الاسرى بين الجانبين اسرائيل وحماس أمر فى غاية الاهمية وربما تكون مقدمة لهدنة أطول ووقف نهائى لاطلاق النار.

https://fb.watch/otTzEwvUk1/?mibextid=RtaFA8

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