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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اتهامه بالاعتداء عليها.. كريستيانو رونالدو يخسر قضية أمام فتاة أمريكية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

شهدت القضية الشهيرة ضد أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو حكما صادما أصدرته محكمة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بشأن طلب التسوية المالية الذي طلبه النجم البرتغالي ضد الأمريكية كاثرين مايورجا.

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وقدم محامو مايورجا، في عام 2018.. تسجيلات إلى المحكمة، تكشف عن التسوية التي عرضها رونالدو على الفتاة؛ والذي قد يعتبر دليل إدانة للأسطورة البرتغالية.

 

واتهمت مايورجا، نجم نادي النصر الحالي، بـ"اغت.صابها" عام 2009، بأحد فنادق لاس فيجاس؛ وهو الأمر الذي ثبت كذبه فيما بعد؛ حيث قامت القاضية الفيدرالية الأمريكية جينيفر دورسي، بإلغاء القضية رسميًا، في يونيو 2022.

وبعد إلغاء القضية في يونيو 2022، بدأت مرحلة جديدة بطلب محامي رونالدو، الحصول على تعويض مالي؛ لتشويه صورة اللاعب، حيث قامت المحكمة المختصة، بمراجعة الوثائق، لتصدر قرارها بشكل رسمي

وكان رونالدو قد طلب بإلزام محامي كاثرين مايورغا، بدفع 335 ألف دولار، كرسوم قانونية إلى رونالدو؛ بعد رفض الاتهامات الموجهة إلى الأسطورة البرتغالية، بـ"اغت.صاب" موكلته.

كريستيانو رونالدو كاليفورنيا

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