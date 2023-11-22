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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 14 ألف فلسطيني

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى 14 ألف شهيدا و532 بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

ومن ناحية أخرى، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة الأغا غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 20 آخرين.

و شن طيران الاحتلال الإسرائيلي  أربع غارات عنيفة، استهدفت أراضي زراعية.

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