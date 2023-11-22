المصريين الأحرار يعقد اجتماعًا تنظيميا للتجهيز لمؤتمر جماهيري حاشد بالصف الجمعة المقبل

عقد حزب المصريين الأحرار بأمانة الجيزة؛ أجتماعًا تنظيميا، لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذى سيقام الجمعة المقبل بحضور قيادات الحزب وشخصيات عامة وكبار عائلات الصف، لتأييد ودعم مرشح الحزب الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وذلك بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة .

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأمين العام الدكتورة هبة واصل ، ومتابعة الأمين المساعد المهندس مصطفي الخيال.

قاد الاجتماع التنظيمي عمرو هيكل الأمين المساعد لمحافظة الجيزة، بحضور شيخ البلد عبدالعزيز رسمي هيكل، وهيئة مكتب الصف بقيادة عبد الرحمن علام.

وشارك في الاجتماع من كبار العائلات منهم :" أبو بدوي، وهيكل، وأبو حامد، وداوود ، وإمبابي، وأبو مني، والمنشاوي، وعبلي، وزايد وآخرين".

وناقش الاجتماع التدابير والترتيبات اللازمة للخروج بأفضل صورة للمؤتمر مع التمثيل الكامل لكافة فئات المجتمع وابناء الجيزة وبخاصة الصف في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.