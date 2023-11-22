مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

سادت حالة من الذعر داخل القرية الذكية بالجيزة وذلك بعد أن انتشرت رائحة غريبة بالمنطقة حيث زعم البعض أن هناك تسريب غاز بالمنطقة وهو ما تسبب في وقوع خالات اختناق .

سر الرائحة المُسرّبة بالقرية الذكية

كشفت تحريات وفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة لحالة الذعر التي أصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد أنباء عن انفجار وتسرب غاز بها وإخلاء جميع الموظفين منها.

وأكدت شركة غاز مصر، أنه لا وجود لتسريب غاز في منطقة القرية الذكية أو المناطق المحيطة بها، والرائحة المنتشرة هي خاصة بمواد الرائحة التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة لشركة غاز مصر بمنطقة أبورواش.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: