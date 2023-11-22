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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي: الشباب شركاء الحاضر والطاقة الدافعة نحو التنمية والبناء

صدى البلد

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف تمكين الشباب وتنمية مقدراتهم وأفكارهم.
وقالت الحملة، إن الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم، ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل الحدود الممكنة.

انطلاق قاطرة الابتكار والإبداع

وأضافت: "فبعملهم الدءوب لإنجاح فكرة آمنوا بها، محوا من قاموسهم المستحيل وخضعت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم".

وتابعت: لم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية لانطلاق قاطرة الابتكار والإبداع والتفاني من شباب مصر.

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