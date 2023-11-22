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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

احذر.. صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة لهذا السبب

صنف يحرمه الله من
صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة

حذر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة. 

صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة ردا على سؤال متصل يدعي حامد حول حكم الشخص الذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يتعظ مما يحدث من حوله؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "والله هذه مشكلة كبيرة، وربنا قال فيها فى آيات المواريث فى آخر سورة النساء (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)".

وتابع: "هتعطى الناس حقوقهم ربنا يكرمك،  هتغتصب حقوق الناس وتأكل اموالهم بالباطل، هيكون جزاؤك كبيرا فى جهنم، فلازم الإنسان يحافظ على حقوق الناس، ويعطى حقوق أخوته خاصة النساء منهم، لأن سيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم، قال من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه فى الجنة".

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هل كان هناك مخلوقات فسدت فى الأرض قبل الإنسان؟

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، علي سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس على جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالي: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب،  الاول وجود مخلوقات فعلا فى الارض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، ان يكون الملاىكة توقعوا أن يفسد الإنسان فى الأرض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن أن يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث إنهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الارض وبالتالى توقعوا أن يفعل الانسان هذا".

الجنة الدكتور محمود شلبي الإفتاء صنف يحرمه الله من ميراثه في الجنة أكل أموال الناس بالباطل

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