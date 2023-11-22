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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري يتمتع بخبرات انتخابية متعددة

حازم عمر
حازم عمر

قال حازم عمر، المرشح الرئاسى، ورئيس حزب الشعب الجمهورى، إنه يشعر بمسئولية كبيرة فى ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف “عمر”، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة "الحياة"، “الحزب يتمتع بخبرات انتخابية متعددة فى انتخابات 2015 و 2020 فى مجلسى الشيوخ والنواب”.

وتابع المرشح الرئاسى للانتخابات "لدينا الحد الأدنى الذى يؤهلنا لأن ننافس فى هذه الانتخابات وأثق فى العقول التى لدي الحزب، وأثق فى البرنامج وأؤمن به، وأثق أن الشعب المصرى والدولة المصرية الآن فى حالة استقرار، وآن الأوان كى ننتقل إلى أهداف وأولويات للدولة مختلفة".

أهدافنا وأولوياتنا

وأضاف “أن المرحلة الماضية كانت أهدافنا وأولوياتنا أمنية بامتياز نتيجة التقلبات السياسية العنيفة 2011 و2013، والآن أولوياتنا اقتصادية وسياسية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية والمسار الديمقراطى وآليات الانتقال السلمى للسلطة حتى لا نكرر أخطاء الماضي”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0E9SHpmfQHAYoU6wGcq8CdystoiyTPmbFFzeTqvUmjQTPFZY1WKHFZ3pVqDE5Vn5Vl&id=100067652111026&mibextid=RtaFA8

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