حازم عمر: اهتممت بالقضية الفلسطينية بشكل أكبر من التفكير بحملتي الانتخابية

قال حازم عمر المرشح الرئاسى، إن الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الدولى الإنسانى ونحن ضد الاعتداء على المدنيين والدم الفلسطيني ليس أرخص من أي دم آخر وما حدث في غزة غير مقبول.

وأضاف حازم عمر خلال برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة" أن الدولة المصرية منذ البداية وهى تؤكد أنه لا بد من وقف الحرب أولا، وكل الجهود مركزة على وقف الحرب غير العادلة ، وفي كل ملف هناك خطوط حمراء وعلى جميع الشركاء أن يعرفوا الخطوط الحمراء لعدم تجاوزها.

وتابع: التهجير القسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

القضية الفلسطينية

وأوضح حازم عمر، أن القضية الفلسطينية أثرت على اهتمام الجانب المصرى، وأنا كمرشح رئاسى اهتممت كثيرا بالقضية الفلسطينية، وأثرت علي بشكل أكبر من اهتمامى بحملتى الانتخابية".

وتابع: "أن ما حدث في 7 أكتوبر قرأته مبكرا قبل 3 أسابيع وبالتحديد يوم 18 سبتمبر، وكتبت تغريدة حول مساعى الحكومة الإسرائيلية لتصعيد لأغراض أخرى، وكان لدي شكوك أن إسرائيل تبحث عن تصعيد".

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