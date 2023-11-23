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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: طلبت من الموساد استهداف قادة حماس أينما كانوا

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه طلب من الموساد استهداف قادة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أينما كانوا.

جاء ذلك خلال رده في مؤتمر صحفي على تقرير ذكره أحد الصحفيين حول توقعات بأن قادة حركة حماس ستستمر في حكم غزة بعد الحرب، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو أنه "أمر الموساد بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا".

وردًا على سؤال عما إذا كانت الهدنة تنطبق على قادة حماس – في إشارة إلى من هم في الخارج – قال نتنياهو إنه “لا يوجد مثل هذا الالتزام”.

وأكد نتنياهو، أن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لافتًا إلى أن قطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن.

وردا على سؤال حول الهجمات الصاروخية من اليمن، قال نتنياهو: “نحن نستعد للرد على جميع التهديدات”.

وعندما سُئل مرة أخرى عن خطر عودة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى المقاومة، قال نتنياهو إن إسرائيل ستلاحقهم مرة أخرى إذا اضطرت لذلك.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الموساد حماس المقاومة الفلسطينية

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