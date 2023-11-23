علي الحجار يفتح خزائن أسراره فى «سولد أوت» على CBC.. غدًا

يحل الفنان على الحجار ضيف الأسبوع الحالي على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد غدًا، الجمعة، الساعة 9 مساءً على قناة "CBC".

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

على الحجار يتضامن مع غزة

طرح الفنان علي الحجار، أغنية "من فوقنا من سابع سما"، تضامنا مع فلسطين، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وقال على الحجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية etc: “منذ 3 أيام تواصل معي مسئول من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبلغني بضرورة تحضير أغنية لدعم الشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن”.

وبالفعل تواصل معه محمد ياسر مؤلف وملحن الأغنية، وعرض عليه كلمات الأغنية وأعجب بها جدا، لأنه شعر فيها بصدق وحماسة المؤلف.

وأضاف: “وبالفعل بدأنا تسجيل الأغنية بالتعاون مع الموزع أسامة عبد المنعم”، مؤكدا أنه أدى دور الكورال في الأغنية لضيق الوقت، معربا عن سعادته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني.