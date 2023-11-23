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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية: مجلة الأزهر تنتصر للقضية الفلسطينية وتفنِّد المزاعم الصهيونية حول القدس

صدى البلد

نشرت مجلة الأزهر الشريف في عددها الصادر أول شهر (جمادى الأولى) لعام 1445هـ، عددًا من الموضوعات التي تنتصر للقضية الفلسطينية وتفنِّد المزاعم الصهيونية حول أحقية اليهود في القدس الشريف، وذلك في ملف خاصٍّ ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ ملف العدد للمجلة قد ضمَّ عددًا من الموضوعات المهمَّة؛ أبرزها: مقال للأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بعنوان: (الصهيونية وعداوة السلم)، ومقال للأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بعنوان: (مِن تصوير اليهود في القرآن الكريم)، ومقال للأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (تحرير القدس مرهون بتضامن العرب والمسلمين)، ومقال للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: (الصهيونية والإفساد في الأرض)، إضافةً إلى تغطية خاصَّة بالندوة التي عقدتها المجلة تحت عنوان: (الصمود الفلسطيني في مواجهة البطش الصهيوني.. ودور الأزهر الشريف في دعم القضية).

وأوضح د. عيَّاد أنَّ الندوة ناقشت عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (الصراع العربي الصهيوني.. تاريخ وحاضر ومستقبل)، و(القدس بين الحق الإسلامي والمزاعم الصهيونية)، و(دور الدولة المصرية في مساندة القضية الفلسطينية)، و(محطات الأزهر المضيئة في دعم القضية الفلسطينية وتفنيد الادعاءات الصهيونية)، و(دور الإعلام العربي في استعادة الوعي ومواجهة الرواية الصهيونية المضلِّلة).

من جانبه، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار المجلة، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (الأزهر والقضية الفلسطينية.. بشائر النصر ووسائله)، و(الأزهر والقضية الفلسطينية.. توصيف عداوة اليهود)، مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وهما عبارة عن بحوث مختارة من مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام.

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