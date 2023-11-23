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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تعلن عن تنظيم الأحزاب 16 فعالية ومؤتمرًا لدعم مرشحها |صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تتواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.

وقالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه استكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة، فإننا نستعرض معاً أبرز فعاليات الجهات الداعمة لمرشحنا أمس الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023

⚫ حزب مستقبل وطن
- نظم مستقبل وطن القليوبية المؤتمر الثاني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور 12 الف شخص.
- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن أسيوط مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبله، بحضور الالاف من مؤيدين المرشح عبدالفتاح السيسي.
- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بني سويف مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم، بحضور 7 آلاف شخص.

⚫حزب حماة الوطن
- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة مؤتمرا جماهيريا لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنميه، بمشاركة الالاف من المواطنين 
- نظمت ‏امانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الشواشنة والتأكيد على أهمية المشاركة الايجابية.
- ‏ألتقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم وفداً من النقابة العامة لمحامين لإعلان التأكيد على الدعم الكامل للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.
- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
- ‏أقامت أمانة حزب حماة الوطن بالقاهره ندوة تثقيفيه بعنوان "جني الثمار واستكمال البناء" لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والانجازات.

⚫حزب الإصلاح والنهضة
- قامت أمانة محافظة البحيرة بحزب الإصلاح والنهضة ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس مؤتمرا نسائياً حاشدًا بمنطقة عزب الأوقاف لتوعية المرأة بدورها الهام في المشاركة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
- ‏أقامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية حملة توعوية للمواطنين بالشارع السكندري لحثهم علي المشاركة الايجابية و الفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم، وذلك ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس.

⚫حزب المصريين الأحرار
-  نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط مسيرة حاشدة بالسيارات لحث وتشجيع المواطنين علي أهمية المشاركة الايجابية والفعاله في الاستحقاق الدستوري القادم وتقديم الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي.

⚫حزب الحرية المصري
- التقي حزب الحرية المصري برؤوس عائلات قرية المشاة الكبري بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ لإعلان دعم المرشح عبدالفتاح السيسي، والتأكييد على أهمية المشاركة الانتخابية الايجابية.

⚫النقابة العامة للنقل البري
- بمدينة بنها بمحافظة القليوبية نظمت النقابة العامة للنقل البري مؤتمرها الثالث لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك بحضور أعضاء النقابة من خمس محافظات مختلفه.

⚫ الاتحاد العام لشباب العمال
- نظم الإتحاد العام لشباب العمال ورشة عمل حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة، وذلك لتشجيع الشباب علي المشاركة الايجابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

⚫ النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية
- نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية فقد أطلقت النقابة مؤتمرها الحاشد بمحافظة الفيوم لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي وعرض إنجازاته في الفترة السابقة وذلك بحضور عدد كبير من العاملين بالبنوك.

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