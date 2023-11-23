استجابة لالتماس مواطن.. تعديل موقع إشارة مرورية بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على موقع "فيس بوك" متضمناً تعليقا بالتماس إنشاء مطب صناعى أو تثبيت إشارة مرورية بشارع المقريزى بحى مصر الجديدة بالقاهرة، لتمكين المارة من عبور الطريق وتفادى وقوع الحوادث المرورية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمعظم شوارع وميادين العاصمة، وتم الانتهاء من إعداد دراسة مرورية محدد بها أماكن عبور المشاه والإشارات الضوئية.

بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لتعديل موقع الإشارة المرورية السابق تنفيذها لتكون بين مدرسة الطبرى وكلية التربية بشارع المقريزى، وذلك لتأمين حركة عبور المشاه.