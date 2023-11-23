الجامعة العربية تسلم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية لغزة عبر معبر رفح.. غدًا

أكدت لسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه مواصلة لجهود جامعة الدول العربية، وتنفيذاً لتوجيهات أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، سوف يغادر صباح غداً الموافق 24 /11 /2023، وفد رفيع المستوى برئاستها وعضوية، عدد من كبار المسؤولين في الأمانة العامة من الوزراء المفوضين والمستشارين مسؤولي الأمانات الفنية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية المقّرة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



ووجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة الشكر إلى الوزيرة نيفين القباج – وزير التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على مبادرتها لإيصال تلك المساعدات لقطاع غزة مع وفد جامعة الدول العربية، الذي يأتي تأكيداً على الاهتمام المصري لدعم العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، ومواصلة للجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى تفضل الوزيرة أيضاً بمشاركة وفد جامعة الدول العربية بإعداد وتجهيز قافلة المساعدات من مقر الهلال الأحمر المصري يوم 16/11/2023، مشيدة بالدور الهام للهلال الأحمر المصري في تجهيز وإعداد القوافل الإنسانية والعمل على مدار الساعة لتجهيز وإيصال المساعدات.

كما وجهت الشكر إلى الدكتورة خالد عبد الغفار – وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، على جهوده من خلال المجلس الوزاري، لتقديم الدعم الصحي لأهالي قطاع غزة، مؤكدة على تعاون مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، بصفتهما المجالس المعنية ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وحرص الوزراء العرب على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية في قطاع غزة بشكل خاص، وفي الدول العربية بشكل عام.

وأوضحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه من المنتظر بعد أن يقوم وفد جامعة الدول العربية بالتعاون مع معالي الوزيرة نيفين القباج، بمتابعة إجراءات إيصال قافلة المساعدات من معبر رفح، عمل زيارة للجرحى في مستشفى العريش، تعبيراً عن التضامن الكامل مع أهالي قطاع غزة.

وأعربت السفيرة أبو غزالة عن حزنها العميق لما وصل إليه الحال في قطاع غزة، والذي وصفته بأنه يتعدى أي كارثة إنسانية شهدها التاريخ، فبالإضافة إلى الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فقد شهد العالم دمار شامل للبنية التحتية وتوقف شبه الكامل للحياة، مؤكدة على ضرورة استمرار إيصال المساعدات لأهالي القطاع قدر الإمكان، داعية إلى حتمية فصل السياسة عن العمل الإنساني، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحياة، وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة المبادئ والأعراف، ووفقاً للكتب السماوية.



وفي ختام تصريحها، أكدت أبو غزالة، على مواصلة جامعة الدول العربية من خلال قطاعاها الاجتماعي، العمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستمرار إيصال المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، معربة عن أمالها في التوقف الكامل والشامل للعدوان الإسرائيل على القطاع، وتوقف هذه المأساة الإنسانية والنزيف المستمر.