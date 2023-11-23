بيان عاجل من المركز العربي للاستعداد للكوارث بشأن الأوضاع في غزة

أصدر المركز العربي للاستعداد للكوارث التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر "آركو"، بيان صحفي ذكر فيه، أن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة يعيشون أوضاعا قاسية، في حين أن الأسواق والمحال التجارية في القطاع باتت تعاني من جفاف المواد الأساسية والغذائية المختلفة، وذلك بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز وانعدام مئات الأصناف من المواد الغذائية في الأسواق.

وأضاف البيان، أن مدير مستشفى كمال عدوان، أعلن احتياج المستشفى إلى أطقم ومستلزمات طبية بأسرع وقت، ودعا لإنشاء مستشفى ميداني بشمال قطاع غزة، كما أوضح أن الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية، وأيضا يتم استخدام الزيت النباتي بدل السولار حتى يتم تشغيل المولد، وأهاب بالوضع الكارثي والقصف المتواصل الذي يستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى.

وقال المركز العربي للاستعداد للكوارث في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز 3 مسعفين من طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني المشاركين ضمن قافلة اجلاء جرحى مستشفى الشفاء، وأحد مرافقي الجرحى في ظل الظروف الجوية الباردة، ووصول الجرحى الى المستشفى الأوروبي في خان يونس والعمل على نقل مرضى غسيل الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.

ورصد البيان، أن قوات الاحتلال تحتجز 4 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني اثناء محاولتها الوصول للمصابين وتعتدي عليهم بالضرب وتصادر مفاتيح السيارات وهواتف الضباط في مفترق بلاطة في نابلس، ‏كما وجه الهلال الأحمر الفلسطيني بـ 14 سيارة إسعاف تابعة لهم لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء.

فيما واصل العربي للاستعداد للكوارث في بيانه، رصد الانتهاكات بحق طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقد بلغ عدد الانتهاكات منذ بداية العدوان 121 حالة انتهاك، 64 حالة انتهاك بحق الطواقم الطبية (راح ضحيتها 4 شهداء من الهلال الأحمر الفلسطيني، و24 إصابة)، 54 حالة انتهاك بحق المركبات (استهداف 27 مركبة اسعاف، خروج 12 مركبة اسعاف عن الخدمة و15 سيارة متضررة)، 38حالة منع وصول للضحايا والمصابين، 36 إعاقة وصول للضحايا والمصابين واستهداف 5 مباني تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال بلغ 1384، بلغ عدد الشهداء 14,532 شهيد من بينهم 6 ألاف طفل، و4 ألاف امرأة.

أيضا بلغ عدد المفقودين 7 ألاف مفقود، بينهم 4700 طفل تحت الانقاض جثامينهم ماتزال ملقاة في الشوارع والطرقات.

أما عن عدد الاصابات فقد بلغ أكثر من 35 ألف مصاب، وبلغ عدد الشهداء من الكوادر الصحية 205 شهيد، و25 من طواقم الانقاذ والدفاع المدني، واستهداف 56 مركبة إسعاف.

كما خرجت 26 مستشفى، و52 مركزا صحيا عن الخدمة جراء الاستهداف ونفاذ الوقود والمواد الطبية.

في حين تضررت 266 مدرسة بأضرار متفاوتة، فيما خرجت 67 مدرسة عن الخدمة جراء استهدافها بشكل متعمد، وقد استشهد 64 صحفي جراء استهداف الاحتلال لهم.

وفي ذلك السياق قال المكتب الاعلامي في غزة، أن أكثر من 60 بالمئة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وهدم جزئي.

حيث تعرضت الوحدات السكنية لهدم كلي بلغ عددها أكثر من 43000، أما عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لأضرار جزئية أو بليغة 233000 بمجموع 276000 وحدة سكنية مستهدفة، أخيرا بلغ عدد المساجد التي تعرضت للهدم الكلي 85 مسجد، والهدم الجزئي 174.

الجدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر بشكل يومي من المركز العربي للاستعداد للكوارث بالتعاون مع مركز العمليات المركزية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يرصد فيه نظره تفصيلية عن الوضع الإنساني في قطاع غزة بالإضافة للمساعدات الإنسانية المقدمة.