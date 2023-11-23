أخبار التعليم.. رسميا.. استكمال إجراءات التعاقد مع المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم.. وافتتاح أفرع جامعات أجنبية جديدة بمصر الفترة المقبلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



رسميا .. التعليم تستكمل إجراءات التعاقد مع المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول الشهادات المؤمنة الخاصة بالمعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم لاستكمال إجراءات التعاقد.

التعليم العالي: افتتاح أفرع جامعات أجنبية جديدة بمصر الفترة المقبلة

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع جيليان كيجان وزيرة التعليم البريطانية، وجريم داى وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة.

صيدلة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن برنامج التبادل الطلابي



نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي، وذلك بحضور إيمان صابر المؤسس المشارك لأكاديمية Step Up English.







جامعة القاهرة تعلن زيادة سبل الرعاية المقدمة للطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة



أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية للطالبات بالجيزة، وذلك في إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، وللاطمئنان على أعمال الصيانة وتحسين الكفاءة في بعض المباني بالمدينة الجامعية للطالبات.



أكاديمية البحث العلمي: 75 باحثة مصرية تشارك في برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية"



اختتمت فعاليات برنامج "بناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات " والذي أقيم تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ونظم البرنامج التدريبي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، وجاء البرنامج تماشياً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 2023 تحت عنوان " النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".

افتتاح فعاليات المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية بجامعة الإسكندرية

نظم مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، المنتدى الأول لقطاع البرامج الفرنكوفونية، وذلك للتعريف بالبرامج العلمية والأدبية والتربوية التى يتم تدريسها باللغة الفرنسية بكليات الجامعة المختلفة، والتعريف بالدرجات المزدوجة مع الجامعات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الأقسام التى تقوم بتدريس مواد أدبية أو علمية متخصصة باللغة الفرنسية فى بعض كليات الجامعة، وكذلك تأصيل وتوسيع روابط التعاون والشراكة بين الجامعة والمؤسسات المعرفية الفرنكوفونية، واستقدام الوافدين من الدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية



