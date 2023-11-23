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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن برنامج التبادل الطلابي

صدى البلد

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي، وذلك بحضور إيمان صابر المؤسس المشارك لأكاديمية Step Up English.

ومدرس اللغة الإنجليزية، وكارين أسامة المسئول المحلي للمكتب، أحمد علي رئيس مكتب الإتحاد بالجامعة، ومريم شحاته مدير تسويق المكتب، وعدد من الطلاب المشاركين فى برنامج التبادل الطلابي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن برنامج التبادل الطلابي فرصة عظيمة للطلاب لإكتساب المزيد من الخبرات العلمية والمهنية من الخارج.

وأضاف أن هذا البرنامج يمكن طلاب كلية الصيدلة من الحصول على فرصة للتدريب فى مجالات الصيدلة المختلفة بمختلف دول العالم تصل إلى حوالى 80 دولة، وذلك فى مجال صيدلة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة المجتمعية والبحث العلمي.

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وأكد على أن برنامج التبادل الطلابي يعد أكبر مشروع مقدم من الإتحاد العالمي لطلاب الصيدلة، حيث أن له أهمية كبرى في صقل خبرة الطلاب، وتوسيع مداركهم وتعريفهم بمجالات الصيدلة المختلفة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، أن برنامج التبادل الطلابي-SEP-  الخاص بـEPSF هو برنامج متميز يوفر التدريب في إحدى مجالات الصيدلة التي يقوم بإختيارها الطالب لمدة لا تقل عن ٤٠ ساعة تدريب.

ما يجعل البرنامج مناسباً وملبيا لإحتياجاته، مضيفة أن مدة الزيارة  تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع وذلك بالإجازة الصيفية، حيث أن الطالب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة من الإتحاد العالمى لطلاب كلية صيدلة، داعياً الطلاب بخوض التجربة والتي لها فوائد عديدة ومنها تعلم الإعتماد على النفس واكتساب مختلف المهارات.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن معرفة المزيد عن البرنامج من خلال 
https://t.me/StudentExchangeProgramBot

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