تحذير عاجل من الأرصاد | اعرف السبب ..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

ومن المتوقع ان يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

مع أجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح لذلك نصحت الأرصاد بأصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن فيفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الڤيديو التالي: