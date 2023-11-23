السبت.. "الأوبرا" تنظم أمسية فنية بمناسبة مئوية زعيم أذربيجان حيدر علييف

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد زعيم أذربيجان حيدر علييف، بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف، وبمشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على المسرح الكبير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية-في بيان اليوم /الخميس/-أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها:"كابريتشيو أذربيجان ، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف ، أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع لـ جارا جاراييف ، كارفان لـ سلطان هايجبيوف ، أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي".



ونوهت الأوبرا إلى أن حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومي العام، عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان، وشهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، ودخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة في منطقة القوقاز ، وكان للسكان القائد الوحيد حتى ان الشعب منحه لقب "الأب".

