ندية وحماس في ختام مران الزمالك استعداداً للكونفدرالية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية، شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام بطل ليبيا.

وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين التعليمات خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية