نتنياهو: نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إننا نأمل إخراج المجموعة الأولى من المحتجزين في غزة.. وبعدها نحن ملتزمون بإخراج الجميع"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق إلى هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضاف البيان أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.