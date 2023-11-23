شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

هدنة يتغنى بها العالم ويؤكد أنه حقق انتصارا في حرب إبادة أهل غزة .. أربعة أيام بعيدا عن رائحة الدم .. شروطها الدواء والوقود والغذاء ... والإفراج عمن لا ذنب لهم .. ويخرج بايدن من معبده يعلن أنه حقق الانتصار وضغط علي إسرائيل من أجل قبول الهدنة والإفراج عن بعض الأطفال والنساء من الطرفين.

وهنا أتساءل أين حق من استشهدوا دون ذنب .. من قتلتهم مروحيات العدو بلا رحمة .. من استهدفتهم غارات جوية انتزع الله الرحمة من قلوب من سيروها .. دمائهم التي روت رمال غزة ستظل عارا يلاحق أصحاب الفخامة والسمو والكرامة .. هذه الدماء ستظل شاهده ليوم الدين عن أناس انتزعت الرحمة من قلوبهم ... ستظل شاهدة علي شعب قتل ويقتل تحت أعين وأبصار المجرمين.

أربعة أيام يا سادة بدون صوت انفجارات وبكاء وعويل أطفال فقدوا ذويهم ونساء ترملن وشيوخ عجزوا عن حماية عائلاتهم وشباب راحوا ضحية غطرسة الصهيونية العالمية .. أربعة أيام يا سادة يقف فيها الكبير والصغير في طابور المخبز للحصول علي الخبز ويذهب المريض للمستشفى للحصول علي العلاج ويأكل فيها من طال جوعة ويلعب فيها الأطفال بحجارة البيوت التي دمرها جيش الاحتلال. أربعة أيام يا سادة حتي يتجول فيها أهل غزة في شوارعها آمنين ينظرون في حسرة علي دمار لحق بمنازلهم وأحياء اختفت وأشلاء تعفنت تحت الأنقاض.

أربعة أيام وبعدها يكتب باقي أطفال غزة أسماءهم في كشوف الموتى وينتظرون المصير المجهول في ظل غياب كلمة الحق .. أربعة أيام يذهب فيها الأطفال إلي مدارسهم ليتعلموا حروف كلمة قتل ... ذبح ... دمر ... أربعة أيام يتذكر من هم علي قيد الحياة من سبقوهم الي الجنة بإذن الله .. أربعة أيام لتجف فيهم الدموع .. أربعة أيام يعيش فيها الأحياء مع الأموات يحسدونهم علي ما هم فيه وأنهم ارتاحوا من الرعب والخوف وتركوا لهم الهم والحزن.

أصحاب الفخامة والكرامة والسمو .. كفانا موت ودم .. كفانا حروب دفعنا ثمنها مقدما فلتذهب إسرائيل إلي الجحيم .. انتفضوا لدماء الأطفال ... قولوا كلمة حق .. قفوا في صف من لا يملكون من أمرهم شيئا .. العالم يشتعل والدور قادم لا محالة عمن يظن أنه بعيد .. حماس لن تموت وغزة ستظل رمزا للعزة والصمود وفلسطين الأبية مهد الأنبياء ستكون مقبرة الغزاة .. وستظل مصر هي الدولة الوحيدة علي مدار التاريخ التي تحمل هم القضية الفلسطينية.

استودعنا غزة وأهلها في معية الله وكلنا يقين أن الله في غزة سينصر أهلها ولو بعد حين وأن الدم والقتل والموت والعار لكل من ساند ظلم إسرائيل ... فلسطين قضيتنا ومخططاتهم ستفشل وسيجعل الله كيدهم في نحرهم.