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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف المرضى النفسيين.. الاحتلال يعلن حصيلة الجنود المعاقين بسبب الحرب في غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت شعبة التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تصنيف 1400 جندي كمعاقين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن غالبية الإصابات تم تسجيلها في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة بداية الحرب، إذ تم تسجيل 1210 جنود كمعاقين في ذلك الهجوم.

فيما نقل عن مدير منظمة "معاقي الجيش" عيدان كليمان في حديث للقناة "13" العبرية قوله إنه تم الاعتراف بإعاقة 922 جنديا منذ بداية الحرب، بالاضافة لوجود 453 جنديا يعالجون في المستشفيات وهم في مراحل الاعتراف المتقدمة بإعاقتهم.

وأشار "كليمان" إلى دخول نحو ألفي جندي للعلاج في المستشفيات منذ بدء الحرب.

وفيما يتعلق بالأزمات والصدمات النفسية، توقع "كليمان" وجود آلاف الجنود المرضى النفسيين مع نهاية الحرب، مطالباً حكومة الاحتلال برصد الميزانيات اللازمة لعلاجهم من الآن.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل نحو 400 ضابط وجندي منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

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