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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشر أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 27 18
6 أكتوبر 28 17
بنهــــا 27 18
دمنهور 27 18
وادي النطرون 28 17
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 27 18
الزقازيق 27 18
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 17
دمياط 26 18 
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 26 15
رفح 25 16
رأس سدر 26 17
نخل 25 7
كاترين 20 7
الطور 25 14
طابا 28 16
شرم الشيخ 29 19
الإسكندرية 26 17
العلمين الجديدة 26 16
مطروح 27 17
السلوم 27 16
سيوة 26 10
رأس غارب 28 17
الغردقة 29 18
سفاجا 28 18
مرسى علم 29 19
شلاتين 28 20
حلايب 27 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 26 19
الفيوم 27 16
بني سويف 27 14
المنيا 26 11
أسيوط 27 12
سوهاج 27 13
قنا 28 15 
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادي الجديد 28 11
أبوسمبل 30 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 24
المدينة المنورة 32 21 
الرياض 31 15 
المنامة 25 22
أبوظبى 29 23
الدوحة 28 22
الكويت 20 11
دمشق 19 8
بيروت 24 19
عمان 21 10
القدس 21 12
غزة 23 15
بغداد 22 6
مسقط 29 25
صنعاء 25 8
الخرطوم 38 24
طرابلس 20 14
تونس 20 15
الجزائر 17 9
الرباط 20 7
نواكشوط 33 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 16 7
إسطنبول 18 15
إسلام آباد 24 9
نيودلهي 25 12 
جاكرتا 33 25
بكين 2 6-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 23 7
أثينا 20 15
روما 18 9
باريس 16 4
مدريد 15 2
برلين 6 0
لندن 9 1
مونتريال 5- 9-
موسكو 0 6-
نيويورك 9 1-
واشنطن 12 1-
أديس أبابا 24 8

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